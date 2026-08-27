Egipto suspende a jefe deportivo por "la fuga" de un luchador tras Juegos Mediterráneos

El comité anunció este jueves la suspensión en un comunicado, en el que explicó que, tras aterrizar su vuelo procedente de Taranto, el luchador "escapó durante el tránsito de la delegación de lucha en Roma durante su viaje de regreso a El Cairo tras el final de las competiciones de los Juegos Mediterráneos", que se celebran hasta el 3 de septiembre.

Las investigaciones iniciales del organismo concluyeron que hubo "inacción y negligencia" por parte del jefe de la delegación y de su equipo, ya que el encargado debía estar en posesión de los pasaportes y documentos de viaje de los atletas, pero ese no fue el caso.

"Cuando el entrenador del deportista se dio cuenta de su desaparición, intentó localizarlo sin éxito. El entrenador se vio obligado a perder su vuelo de conexión, mientras que el luchador logró escapar", añadió el comunicado.

El Comité Olímpico de Egipto justificó su decisión al explicar que "la fuga del deportista es una decisión individual, pero la supervisión de los miembros de la misión es una responsabilidad administrativa", mientras que indicó que la medida no es definitiva y que está sujeta a revisión, de acuerdo con la normativa.

Esto se conoce días después de un incidente similar, en el que el luchador egipcio Ziad Hajaj abandonó la residencia del conjunto nacional en Eslovaquia tras participar en el Campeonato Mundial Juvenil de Lucha, de acuerdo con medios del país norteafricano.

Varios atletas egipcios han hecho lo propio en los últimos años, en medio de quejas por la falta de apoyo económico, la imposibilidad de poder vivir del deporte en Egipto, las restricciones a la hora de poder viajar debido a la dureza de los controles fronterizos, o la imposibilidad de salir del país sin haber hecho el servicio militar.

De hecho, la premiada película egipcia 'Voy! Voy! Voy!' (2023), basada en hechos reales, relata la historia de un guardia de seguridad de El Cairo que finge ser ciego para poder participar en un campeonato internacional de fútbol para atletas con discapacidades, con la intención de escapar a Europa.