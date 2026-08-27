Masai Russell pulveriza con 12.09 el récord del mundo de 100 vallas

Russell, de 26 años y originaria de Washington, llegó a esta carrera de la Liga Diamante en Zúrich con el segundo (12.14) y tercer mejor tiempo de la historia (12.17), solo superado por el récord mundial de Amusan, a la que se enfrentó en la ciudad suiza.

La vallista estadounidense, campeona olímpica en París 2024, voló sobre la pista del Letzigrund de Zúrich para ganar su undécima carrera del año por delante de Amusan, que registró 12.23, y de la neerlandesa Nadine Visser con 12.34, ambas con la mejor marca de la temporada.

De esta forma, Masai Russell, que se considera "influencer y experta en redes sociales apasionada por el atletismo, la belleza, la moda, el estilo y el emprendimiento femenino”, se erige como la principal favorita para las finales de la Liga Diamante de los días 4 y 5 de septiembre, que se disputarán en el Estadio Rey Balduino de Bruselas.