Mensik y Muchova, campeones en dobles mixto del US Open

Karolina Muchova, finalista de Wimbledon el pasado julio, y el joven Jakub Mensik se impusieron por 6-3, 1-6 y 10-6 a Flavio Cobolli y Belinda Bencic en la culminación de este evento de aperitivo del US Open, cuyas competencias individuales arrancan el domingo.

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Por segundo año consecutivo, los organizadores del último Grand Slam del ciclo invitaron a las máximas estrellas del tenis individual para relanzar el interés por este formato de parejas.

Cobolli y Bencic fueron los verdugos el martes de la dupla que más expectación despertó, formada por la icónica Serena Williams y el español Carlos Alcaraz, quien regresó a las pistas tras cuatro meses de baja por lesión.

Este miércoles, Cobolli y Bencic superaron en semifinales a otra de las parejas que acaparó los focos en Flushing Meadows, conformada por el francés Gaël Monfils y la ucraniana Elina Svitolina, casados desde 2021, por 4-5 (7/9), 4-1 y 10-5.

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Mensik y Muchova, de 20 y 30 años, derrotaron en su turno de semifinales a los rusos Andrey Rublev y Mirra Andreeva por 5-4 (8/6), 3-5 y 11-9, en un duelo en el que salvaron dos pelotas de partido en el súper tie-break.

“La verdad es que no esperaba estar aquí esta noche”, declaró Muchova durante la entrega de trofeos en la medianoche de Nueva York. “Vinimos simplemente a divertirnos y a disfrutar de estos dobles mixtos. Y ahora estamos aquí, casi a punto de recibir un trofeo, así que creo que hicimos algo bien”, se felicitó la tenista, que compartirá con Mensik el premio de un millón de dólares.