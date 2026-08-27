Mourinho regresa a Roma, el "mejor lugar" de su carrera, como rival en 'Champions'

Mourinho dirigió al Roma entre 2021 y 2024 y dejó una huella profunda en la capital italiana.

Bajo su mando, el equipo conquistó en 2022 la Liga Conferencia ante el Feyenoord, el primer trofeo europeo de la historia del club.

El portugués también llevó al Roma a la final de la Liga Europa en 2023, perdida ante el Sevilla en los penaltis.

"Roma fue el mejor lugar de mi carrera. Nunca había sentido un ambiente tan increíble alrededor de un equipo de fútbol. Cuando ganamos la 'Conference', la celebración fue increíble: ni siquiera en mis triunfos en la 'Champions' he visto escenas así. Pero mi Roma se acabó. ¿Por qué? No quiero decir nada más", dijo en abril en una entrevista con el diario italiano Il Giornale.

Sus enfrentamientos con la directiva tras unos malos resultados a comienzos de la temporada 2023/2024 no impidieron que Mourinho se ganara el cariño de buena parte de la afición romanista.

"Nadie debería culpar a los aficionados del Roma diciendo que es su culpa si no ganamos. Son ellos quienes ayudan al equipo, nadie debería tocarlos", agregó.

Ahora regresará al Estadio Olímpico al frente del Real Madrid, un reencuentro que la hinchada 'giallorossa' espera con mucha expectación.

Su salida del Roma puso fin a una etapa de dos años y medio marcada por el título europeo y una fuerte conexión con la afición romanista y los jugadores, que despidieron al técnico portugués con muestras de cariño pese a los resultados irregulares de su última temporada.

"Trabajar contigo fue un placer enorme" , dijo el argentino Paulo Dybala, líder del Roma, cuando el luso fue destituido en enero de 2024.