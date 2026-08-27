The Ocean Race Atlantic será la primera regata oceánica con tripulaciones paritarias

La nueva prueba, un esprint transatlántico de unas 3.200 millas náuticas (6.000 kilómetros), reunirá a seis equipos de la clase IMOCA (embarcaciones monocasco de alta competición para regatas oceánicas) que afrontarán la travesía del Atlántico Norte a bordo de embarcaciones con 'foils'.

Cada tripulación estará integrada por cuatro regatistas, dos hombres y dos mujeres, además de un periodista a bordo. La flota partirá de Nueva York el 1 de septiembre y está previsto que llegue a Lorient entre el 8 y el 9.

La medida supone un nuevo paso en la evolución de la presencia femenina en The Ocean Race. En la edición 2022-2023 participaron 39 mujeres, el 28 % del total de regatistas, frente al 18 % registrado en 2014-2015. Aquella edición ya establecía que los equipos IMOCA debían contar al menos con una mujer entre sus cuatro tripulantes.

Entre las participantes estará la italo-estadounidense Francesca Clapcich, primera mujer italiana en ganar The Ocean Race, que ejercerá de patrona del equipo que lleva su nombre y estará acompañada por Alberto Bona, Elodie-Jane Mettraux y Will Harris.

También competirá el francés Paul Meilhat, ganador de The Ocean Race Europe en 2025, junto a la portuguesa Mariana Lobato en el equipo United by the Ocean.

Además del componente deportivo, la regata incorpora un programa relacionado con la protección de los océanos y la inclusión. Los seis equipos participarán en el 'Racing for the Ocean Teams Challenge', que evaluará sus iniciativas en materia de sostenibilidad, ciencia oceánica, reducción de la huella ambiental y diversidad, entre otros aspectos.

La Ocean Race Atlantic será la primera prueba de punto a punto en la historia de la competición, que comenzó en 1973.