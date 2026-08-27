Polideportivo
27 de agosto de 2026 a la - 08:55

The Ocean Race Atlantic será la primera regata oceánica con tripulaciones paritarias

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Madrid, 27 ago (EFE).- The Ocean Race Atlantic, que arrancará el 1 de septiembre con un recorrido entre Nueva York y Lorient (Francia), hará historia al convertirse en la primera competición de la saga en la que todos los equipos deberán contar con una tripulación formada por el mismo número de hombres y mujeres, con dos regatistas de cada sexo a bordo.

Por EFE

La nueva prueba, un esprint transatlántico de unas 3.200 millas náuticas (6.000 kilómetros), reunirá a seis equipos de la clase IMOCA (embarcaciones monocasco de alta competición para regatas oceánicas) que afrontarán la travesía del Atlántico Norte a bordo de embarcaciones con 'foils'.

Cada tripulación estará integrada por cuatro regatistas, dos hombres y dos mujeres, además de un periodista a bordo. La flota partirá de Nueva York el 1 de septiembre y está previsto que llegue a Lorient entre el 8 y el 9.

La medida supone un nuevo paso en la evolución de la presencia femenina en The Ocean Race. En la edición 2022-2023 participaron 39 mujeres, el 28 % del total de regatistas, frente al 18 % registrado en 2014-2015. Aquella edición ya establecía que los equipos IMOCA debían contar al menos con una mujer entre sus cuatro tripulantes.

Entre las participantes estará la italo-estadounidense Francesca Clapcich, primera mujer italiana en ganar The Ocean Race, que ejercerá de patrona del equipo que lleva su nombre y estará acompañada por Alberto Bona, Elodie-Jane Mettraux y Will Harris.

También competirá el francés Paul Meilhat, ganador de The Ocean Race Europe en 2025, junto a la portuguesa Mariana Lobato en el equipo United by the Ocean.

Además del componente deportivo, la regata incorpora un programa relacionado con la protección de los océanos y la inclusión. Los seis equipos participarán en el 'Racing for the Ocean Teams Challenge', que evaluará sus iniciativas en materia de sostenibilidad, ciencia oceánica, reducción de la huella ambiental y diversidad, entre otros aspectos.

La Ocean Race Atlantic será la primera prueba de punto a punto en la historia de la competición, que comenzó en 1973.