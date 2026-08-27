Viernes, 28 de agosto de 2026

Nueva York. Los principales aspirantes al triunfo en el Abierto de Estados Unidos, cuarto y último Grand Slam del año, entre ellos el alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz, primer y segundo cabezas de serie, y la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, comparecen este viernes en rueda de prensa con motivo del día de medios de un torneo que se disputará desde el 30 de agosto al 13 de septiembre.

Aramón Valdelinares (Teruel). La séptima etapa de La Vuelta a España, un recorrido de 150 kilómetros que une las localidades de Vall d´Alba (Castellón)-Aramón Valdelinares, se presenta como una jornada importante para los hombres de la general con cinco puertos puntuables. El esloveno Tadej Pogacar sigue como líder. Por Carlos de Torres.

Redacción deportes. La selección de Argentina tratará de superar a Alemania, defensora del título, en la segunda semifinal del Mundial de hockey sobre césped y acceder por primera vez en su historia a la lucha por el título, mientras que la otra plaza saldrá del duelo entre España y Países Bajos.

- Rally de Paraguay, 11ª cita del Mundial (hasta 30).

- Séptima etapa de La Vuelta a España (hasta el 13): Vall d´Alba (Castellón)-Aramón Valdelinares, de 150 kilómetros. Información de Carlos de Torres. (FOTO)

. Sorteos de la fase principal de la Liga Europa y de la Liga Conferencia (13.00, en Mónaco). Información de Olga Martín

- España. LaLiga EA Sports. 3ª jornada (FOTO): Racing Santander-Elche (17.00 GMT) y Alavés-Villarreal (19.30 GMT)

- Liga alemana (jornada 1): Bayern Múnich-Stuttgart (18:30 GMT)

- Liga inglesa (jornada 2): Crystal Palace-Manchester City (19:00 GMT)

- Liga francesa (jornada 2): Lille-París Saint-Germain (18:45 GMT)

- Liga italiana (jornada 2): Milan-Venezia (18:45 GMT)

- PGA Tour. TOUR Championship, en el club East Lake de Atlanta, Georgia (EE.UU.) (hasta 30).

- Mundial femenino y masculino, en Países Bajos y Bélgica (hasta 30). Torneo masculino: Semifinales: Países Bajos-España (16.00 GMT), Alemania-Argentina (18.30 GMT)

- Ruedas de prensa previas a las GP de Aragón, en el Motorland de Alcañiz, Teruel.

- Juegos Mediterráneos, en Taranto (Italia) (hasta 3 sep).

- Día de Medios en el Abierto de EE.UU.

- Torneo WTA 500 de Monterrey (México) (hasta 29).

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Redacción EFE Deportes