Perú construirá centro de tenis, muros de escalada y estadio de cricket para Panamericanos

Este nuevo recinto se ubicará en el distrito de Villa El Salvador, donde ya se encuentra la Villa Panamericana que albergará a los cerca de 7.000 deportistas que participarán en el acontecimiento deportivo más grande de América y en el que también hay un polideportivo que acogerá otras disciplinas.

Así lo anunció este viernes el comité organizador de los Juegos Panamericanos de Lima 2027, durante su presentación en la sexagésima cuarta asamblea de Panam Sports, la organización deportiva panamericana, que se celebra su cita anual en la capital peruana.

El coordinador de operaciones de Lima 2027, Javier Sánchez, explicó que el Complejo Deportivo de Villa El Salvador tendrá un total de doce canchas de tenis.

Esto lo convertirá en el mayor centro público deportivo para practicar tenis, ya que los principales recintos deportivos para este deporte pertenecen en la capital peruana a clubes privados.

También se trabaja actualmente en la remodelación del Coliseo Dibós y la instalación de un centro de remo y canotaje para las pruebas de estos deportes que tendrán lugar en la Albufera de Medio Mundo, ubicada a unos 150 kilómetros al norte de Lima.

Estas obras estarán a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestrucura (Anin), que también habilitará un centro paralímpico y hará mejoras en el Estadio Nacional de Lima, sede de las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos.

El coordinador general del comité organizador, César Linares, expuso que el presupuesto durante el primer semestre fue de cerca de 124 millones de dólares, mientras que para la segunda parte del año tienen la misión de ejecutar casi otros 130 millones de dólares. Para 2027, estiman un gasto de unos 200 millones de dólares.

El presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y del comité organizador de Lima 2027, Óscar Fernández, reafirmó su compromiso en tener "los mejores Juegos Panamericanos de la historia", con el propósito de superar el éxito de 2019.

"Desde el comité organizador asumimos estas palabras con mucha responsabilidad, porque exige profesionalidad, capacidad, los mejores técnicos, transparencia y, sobre todo, resultados", dijo Fernández, cuyo deseo es que "cada atleta delegación encuentre en Perú las mejores condiciones para competir, sentirse a gusto y vivir una gran experiencia deportiva".