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30 de agosto de 2026 a la - 11:55

Nueva exhibición de Pidcock para coronarse en Val di Sole

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Redacción deportes, 31 ago (EFE).- El británico Tom Pidcock protagonizó una nueva exhibición para apuntarse en los Mundiales de bicicleta de montaña de Val di Sole (Italia) su tercer título universal en 'cross country' olímpico después de una gran remontada con la que reventó al resto de aspirantes a la victoria.

Por EFE

Pidcock, ganador del oro en Leogang 2020 y Glasgow 2023 y con dos bronces en la prueba corta en 2023 y 2024, así como campeón olímpico en Tokio 2020 y París 2024, volvió a demostrar su poderío pese a comenzar la prueba con un notable déficit respecto a la cabeza de carrera (vigésimo a 29 segundos) e incluso tener una caída.

El británico poco a poco fue recortando distancias y alcanzó al grupo pasado el ecuador de la prueba. A partir de la antepenúltima vuelta fue liquidando un rival tras otro para encaminarse a un triunfo incontestable.

Ganó con un tiempo de 1h25:26 y 17 segundos de ventaja respecto a su compatriota Charlie Aldridge y de 31 sobre el canadiense Cole Punchard, mientras que el chileno Martín Vidaurre, que estuvo toda la competición entre los primeros, se vio perjudicado por un problema mecánico y se quedó fuera del podio, en la cuarta plaza, a 59.

El español Jofre Cullel concluyó decimoséptimo a 2:58.

En la prueba femenina se impuso la suiza Sina Frei con 1:07 de ventaja sobre la italiana Martina Berta y la también helvética Nicole Koller, plata y bronce, respectivamente, y en sub-23 vencieron la italiana Martina Corvi y el francés Nael Rouffiac.