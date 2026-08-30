Nueva exhibición de Pidcock para coronarse en Val di Sole

Pidcock, ganador del oro en Leogang 2020 y Glasgow 2023 y con dos bronces en la prueba corta en 2023 y 2024, así como campeón olímpico en Tokio 2020 y París 2024, volvió a demostrar su poderío pese a comenzar la prueba con un notable déficit respecto a la cabeza de carrera (vigésimo a 29 segundos) e incluso tener una caída.

El británico poco a poco fue recortando distancias y alcanzó al grupo pasado el ecuador de la prueba. A partir de la antepenúltima vuelta fue liquidando un rival tras otro para encaminarse a un triunfo incontestable.

Ganó con un tiempo de 1h25:26 y 17 segundos de ventaja respecto a su compatriota Charlie Aldridge y de 31 sobre el canadiense Cole Punchard, mientras que el chileno Martín Vidaurre, que estuvo toda la competición entre los primeros, se vio perjudicado por un problema mecánico y se quedó fuera del podio, en la cuarta plaza, a 59.

El español Jofre Cullel concluyó decimoséptimo a 2:58.

En la prueba femenina se impuso la suiza Sina Frei con 1:07 de ventaja sobre la italiana Martina Berta y la también helvética Nicole Koller, plata y bronce, respectivamente, y en sub-23 vencieron la italiana Martina Corvi y el francés Nael Rouffiac.