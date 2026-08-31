Hutchinson, nuevo jugador del Milan cedido por el Nottingham Forest

Hutchinson, de 22 años, nació en Redhill (Inglaterra) y cuenta también con nacionalidad jamaicana.

El jugador se formó en las categorías inferiores del Chelsea y el Arsenal, club con el que firmó su primer contrato profesional en 2020.

En enero de 2023 debutó con el primer equipo del Chelsea en un partido de la Premier League contra el Manchester City. La siguiente temporada jugó cedido en el Ipswich Town, con el que logró el ascenso a la máxima categoría inglesa y marcó diez goles.

En el verano de 2025 fichó por el Nottingham Forest, con el que disputó 41 partidos y marcó un gol.

Hutchinson, que actúa principalmente como extremo izquierdo, también fue internacional con las categorías inferiores de Inglaterra. En junio de 2025 se proclamó campeón de Europa sub-21 con la selección inglesa.

El nuevo jugador del Milan lucirá el dorsal 20 y luchará por un puesto en las posiciones ofensivas del equipo con Christian Pulisic (quien podría salir), Samuel Chukwueze y Alexis Saelemaekers.