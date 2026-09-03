Carapaz: "Recuperar fuerzas después del Tour es complicado"

Calar Alto (Almería, España), 3 sep (EFE).- El ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education), cuarto de la general en la Vuelta a España tras la duodécima etapa, volvió a intentar sacar tiempo en el sector de los favoritos, pero admitió que echó en falta el punto de forma mostrado en el Tour, donde se adjudico dos etapas.