Polideportivo
03 de septiembre de 2026 a la - 09:00

El brasileño Bruno Petry refuerza a Magna Xota para apuntalar su proyecto

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Pamplona (España), 3 sep (EFE).- El pívot brasileño Bruno Petry llega a Magna Xota con experiencia en la Liga española de fútbol sala tras sus pasos por Industrias Santa Coloma, Jaén Paraíso Interior y Ribera Navarra FS con la idea de dar empaque a un equipo joven.

Por EFE

Petry llega para aportar solidez y poderío ofensivo a la plantilla navarra. Su incorporación supone una pieza importante para un proyecto deportivo que continúa tomando forma de cara a la nueva temporada.

Desde Magna Xota han agradecido al jugador "la confianza depositada en el club", mientras que la entidad y sus aficionados esperan recibirle con los brazos abiertos a su llegada a Pamplona.

En el capítulo de salidas, Gabriele Ugherani, incorporado este mismo verano, abandona la disciplina de Magna Xota de forma inesperada. El club le ha deseado suerte en sus futuros retos profesionales.

Por último, la dirección deportiva deberá seguir trabajando en la llegada de un nuevo entrenador tras el adiós de Kapu, también llegado este mismo verano. Roberto Martil está asumiendo ahora mismo las competencias, a pocos días de comenzar el campeonato doméstico.