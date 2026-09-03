El Génova ficha a Robinho Jr., hijo del exfutbolista brasileño, cedido por el Santos

Nacido en 2007, el joven delantero, de 18 años, afrontará en Italia su primera experiencia profesional fuera de Brasil.
Formado en las categorías inferiores del Santos, ha acumulado 38 apariciones y cuatro goles entre las competiciones profesionales y el campeonato brasileño sub-20.
Robinho Jr. es hijo del exjugador del Santos, Real Madrid, Manchester City y Milan, entre otros clubes.
El Génova incorpora al atacante como una apuesta de futuro y confía en ser el club adecuado para que el delantero continúe su desarrollo en Europa.
El jugador superó las pruebas médicas y de aptitud requeridas antes de completar la operación.