El panameño Leo Bernal deslumbra en sus primeras apariciones con los Cardenales

El pasado martes, dos días después de ser llamado desde las menores para su estreno en la Gran Carpa, Bernal se colocó del lado derecho del plato y empujó un indiscutible con las bases llenas, dos carreras que adelantaron 5-0 a los Cardenales sobre los Dodgers en la tercera entrada.

Ese imparable salió de su bate hacia los jardines a una velocidad 107,6 millas por hora, unos 173,1 kilómetros, y así contribuyó a que los Cardenales vencieran por 13-8 a los Dodgers.

Solo 24 horas después, el panameño de 22 años escogió el otro lado del plato el izquierdo, y sorprendió con un cuadrangular, su primero en Grandes Ligas. Sumó dos rayitas en la séptima entrada para el triunfo sobre Dodgers por 8-6 en 10 episodios.

'Leo' dedicó a sus padres su primer cuadrangular.

El panameño firmó con los Cardenales el 15 de enero de 2021.

Su condición para batear de izquierda y derecha surgió de niño, pues solía ganar a su hermano menor y buscaba "equilibrar las condiciones de juego".

Clasificado como el prospecto número 7 de los Cardenales por MLB Pipeline (departamento de las Grandes Ligas de Béisbol, que evalúa a los mejores novatos), tiene entre sus ídolos al ex receptor puertorriqueño de los Cardenales Yadier Molina y al actual receptor de Kansas City Salvador Pérez.

La defensa es la principal carta de presentación del máscara panameño, habiendo sido catalogado como un receptor defensivo de primer nivel y recibido muy buenas evaluaciones en Ligas Menores por su trabajo detrás del plato, tanto por su capacidad para recibir los pitcheos como para controlar el juego de corrido de bases.

Pero fue la temporada de 2026 la de su despegue como bateador ambidiestro, con marcas personales en jonrones (16), carreras impulsadas (77) y OPS (.831) en 101 juegos con Memphis.

En 2025 ganó el Premio Guante de Oro, siendo apenas el tercer jugador en la historia de las ligas menores de los Cardenales en obtener esta distinción (uniéndose a Carson Kelly en 2015 y Victor Scott II en 2023).

Además del Guante de Oro, fue elegido como el 'Mejor Receptor Defensivo' de la Texas League en la encuesta de mejores herramientas del Baseball America (empresa de publicaciones deportivas especializada en béisbol).

En 2025, su registro marca un impresionante récord personal de 39% de jugadores retirados en intento de robo de bases (27 outs en 69 intentos), mientras en 2024 retiró al 34,5% de los corredores (40 outs en 116 intentos).