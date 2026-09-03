O'Reilly:"El Bernabéu es de primera categoría y estamos comprometidos con Madrid y España"

La desembarcó en el Santiago Bernabéu el pasado año para su primer partido oficial en España, que enfrentó a los Miami Dolphins y los Washington Commanders el 16 de noviembre y que ganaron los de Miami por 16-13.

Un segundo partido de la temporada regular de la NFL volverá a disputarse en Madrid el próximo 8 de noviembre, entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons en el estadio del Real Madrid.

"El año pasado fue un éxito rotundo en la primera edición. Aprendimos muchísimo y esperamos que nuestros socios (Real Madrid) también lo hayan hecho. Estamos comprometidos con España a largo plazo", dijo Peter.

Asimismo, aseguró que este año será "distinto" porque tras la experiencia adquirida en la temporada pasada ahora todo va "sobre ruedas" en cuanto a la organización.

"Debemos seguir actuando con humildad, aún nos queda mucho por aprender", destacó, y apuntó "la importancia de establecer colaboraciones con los socios adecuados en España". "Creo que durante el primer año hemos forjado buenas relaciones de confianza en España y en Madrid", apostilló.

De cara a esta nueva experiencia en el Santiago Bernabéu, O'Reilly quiere "ofrecer" un gran partido a los aficionados, pero también hacerlo de una forma que sea "relevante" desde el punto de vista cultural, por lo que la idea de la NFL es organizar "más actividades" para los aficionados durante las semanas previas al partido, "para aumentar la experiencia".

"Queremos seguir aprovechando el impulso inicial en España y en Madrid, y si surgen oportunidades para crecer… para ampliar lo que estamos haciendo en el mercado, sin duda las estudiaremos, eso es seguro", dijo sobre la posibilidad de que se disputen más partidos en otras ciudades españolas.