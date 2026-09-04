Sábado, 5 de septiembre de 2026

Berlín. Será jornada de descanso para la candidata al título, Estados Unidos. Todos los ojos están puestos en selecciones como España, Francia y Bélgica, que disputan encuentros cruciales para acercarse a la primera plaza de sus respectivos grupos. Información de Julia López e Ivone Palenzuela.

Sierra de la Pandera (Jaén, España). El duro ascenso final a la exigente Sierra de la Pandera marca este sábado la decimocuarta etapa de La Vuelta ciclista a España, con inicio en Jaén y un viaje de 154,5 kilómetros por la provincia andaluza. Lidera la general el español Enric Mas (Movistar). Información de Carlos de Torres.

Nueva York. El primer cabeza de serie en Nueva York, el alemán Alexander Zverev, se enfrenta este sábado al chileno Alejandro Tabilo en los dieciseisavos de final del Abierto de Estados Unidos, la misma fase en la, en el cuadro femenino, la kazaja Elena Rybakina se ve las caras con la ucraniana Yuliia Starodubtseva.

Redacción deportes. Segunda jornada de las finales de la Liga de Diamante en el estadio Rey Balduino de Bruselas con la participación de varias de las figuras el atletismo mundial, entre ellas el brasileño Alison Dos Santos, que batió recientemente el récord mundial de los 400 vallas, prueba que cerrará el programa tras otra de las carreras estelares, la de 800 metros con la suiza Audrey Werro como estandarte.

Redacción deportes. El Gran Premio de Italia, decimotercera cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, continúa este sábado con las tercera y última tanda de entrenamientos libres y la sesión de clasificación, que establece el orden de salida de la carrera del domingo en circuito de Monza.

- Acaban las Finales de la Liga Diamante, en Bruselas.

- Entrenamientos libres 3 (10.30 a 11.30 GMT) y sesión de clasificación (14.00 a 15.00) del Gran Premio de Italia, decimotercera cita del Mundial de F1. (FOTO)

- Mundial femenino, en Alemania (FOTO). Segunda jornada: Mali-España (09.30 GMT). Previas de los partidos Puerto Rico-Bélgica e Italia-EEUU. Resumen de la jornada. Presentación de la jornada de mañana.

- La Vuelta a España (hasta 13). 14ª etapa: Jaén-Sierra de la Pandera, de 154,5 kilómetros. Información de Carlos de Torres (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. 4ª jornada (FOTO): Athletic-Atlético de Madrid (14.15 GMT), Rayo-Racing Santander (16.30) y Villarreal-Deportivo (19.00).

. Previas de los partidos Valencia-Barcelona, Alavés-Osasuna, Málaga-Levante y Espanyol-Sevilla.

- Comienza el Mundial femenino sub-20 de Polonia, con los partidos Polonia-Argentina (13.00 GMT), Brasil-Tanzania (13.00), México-Benín (16.00) y Canadá-Inglaterra (16.00)

- Liga inglesa (jornada 3): Newcastle-Bournemouth (11:30 GMT), Brentford-Sunderland, Brighton-Leeds, Fulham-Crystal Palace, Manchester City-Conventry y Nottingham Forest-Tottenham (14:00 GMT) y Hull City-Aston Villa (16:30 GMT).

- Bundesliga alemana (jornada 2): Schalke-Bayern Múnich (16:30 GMT).

- Liga italiana (jornada 3): Inter-Nápoles (16:00 GMT) y Roma-Atalanta (18:45).

- Argentina: Continúa la octava jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Aldosivi-Banfield, Gimnasia y Esgrima-Tigre, Gimnasia de Mendoza-Boca Juniors, San Lorenzo-Talleres y Vélez Sarsfield-Estudiantes (Texto)

- Abierto de Estados Unidos, en Nueva York (hasta 13). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes