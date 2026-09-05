Domingo, 6 de septiembre de 2026

Redacción Deportes. La fase de cuartos de final de la Copa Sudamericana, la más variopinta en la historia del torneo, reunirá desde este martes a un equipo colombiano, uno uruguayo, otro peruano, apenas a Boca Juniors como representante argentino, pero mantendrá la supremacía brasileña con cuatro ases. Por Claudia Aguilar Ramírez

Redacción deportes. Toluca y Monterrey se enfrentan en la final de la Leagues Cup, el torneo que enfrenta a equipos de Estados Unidos y México, tras haberse deshecho en semifinales de León y América, respectivamente.

Redacción Deportes. El Barcelona, líder de LaLiga EA Sports y único equipo que cuenta sus partidos por victorias, visita este domingo en la cuarta jornada a un Valencia que aún no conoce el triunfo. Asimismo se juegan los partidos Alavés-Osasuna, Málaga-Levante y Espanyol-Sevilla.

. Además, previas de los partidos del lunes: Getafe-Celta y Elche-Real Sociedad.

Madrid. La puesta en escena de una nueva edición de la Liga de Campeones supone un reto único para el PSG francés, ganador del evento en los dos últimos años. Tiene ante sí la posibilidad de ganar otra más. La tercera seguida, algo que solo consiguió el Real Madrid que dirigía el francés Zinedine Zidane entre el 2016 y el 2017. Por Santiago Aparicio.

Berlín. La selección de Estados Unidos, liderada por una estelar Caitlin Clark, se enfrenta este domingo a la de Italia en el Berlín Arena en el segundo partido de la fase de grupos. Por su parte, Puerto Rico lo hará ante la vigente campeona de Europa, Bélgica. Información de Julia López.

Córdoba (España). Un viaje de 110,2 kilómetros con tres puertos de tercera categoría conforma este domingo la decimoquinta etapa de La Vuelta ciclista a España, con comienzo en Palma del Río y meta en Córdoba y cuyo recorrido ha sido reducido en casi 80 kilómetros por las altas temperaturas previstas. Información de Carlos de Torres.

Nueva York. El español Carlos Alcaraz, defensor del título, número 3 del mundo y segundo cabeza de serie en Flushing Meadows, se enfrenta este domingo al estadounidense Tommy Paul, al que ha ganado en seis de los ocho precedentes, en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos, fase en la que la bielorrusa Aryna Sabalenka, actual campeona, se cruza con la norteamericana Taylor Townsend.

Redacción deportes. El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), el líder más joven de toda la historia, pone a prueba a la afición de su país en el circuito de Monza, sede del Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este fin de semana en la legendaria pista lombarda.

- Gran Premio de Italia, decimotercera cita del Mundial de F1 (13.00 GMT). (FOTO)

- IndyCar Series. Última prueba. G.P. de Monterrey, en Laguna Seca.

- Mundial femenino, en Alemania (FOTO). Segunda jornada: Puerto Rico-Bélgica (15.45 GMT) e Italia-EEUU (18.45).

. Previas de los partidos Japón-España y EEUU-Rep. Checa.

. Presentación de la jornada de mañana.

- La Vuelta a España (hasta 13). 15ª etapa: Palma del Río-Córdoba, de 110,2 kilómetros. Información de Carlos de Torres (FOTO)

- Acaba la Vuelta a Gran Bretaña. 5ª y última etapa: Earlston-Earlston (156,1 km).

- Gran Premio Industria y Artesanía, en Larciano (Italia) sobre 197 km.

- España. LaLiga EA Sports. 4ª jornada (FOTO): Valencia-Barcelona (14.15 GMT), Alavés-Osasuna (16.30), Málaga-Levante (16.30), Espanyol-Sevilla (19.00).

. Previas de los partidos Getafe-Celta y Elche-Real Sociedad.

. Crónica general, goleadores, las frases de la jornada y 10 datos de la jornada.

- Mundial femenino sub-20 de Polonia. Francia-Corea del Sur, Japón-Nueva Zelanda (13.00 GMT), Ecuador-Ghana, EEUU-Italia (16.00). Resumen.

- Liga inglesa (jornada 3): Everton-Manchester United (13:00 GMT) y Arsenal-Chelsea (15:30).

- Liga italiana (jornada 3): Juventus-Milan (18:45 GMT).

- Copa Libertadores. Presentación de los cuartos de final. Por Gabriel Briceño Fernández. (FOTO)

- Copa Sudamericana. Presentación de los cuartos de final. Por Claudia Aguilar Ramírez.

- Continúa la octava jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Rosario Central-Newell's, Central Córdoba-Independiente, Lanús-Defensa y Justicia, River Plate-Independiente Rivadavia y Racing Club-Atlético Tucumán.

- DP World Tour. Acaba el Masters Europeo, en el club Crans-sur-Sierre de Crans Montana (Suiza).

- Abierto de Estados Unidos, en Nueva York (hasta 13). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes