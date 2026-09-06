Polideportivo
06 de septiembre de 2026 a la - 12:00

Tim Wellens resiste en Earslton para ganar el Tour de Gran Bretaña

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Redacción deportes, 6 sep (EFE).- El alemán Nils Politt (UAE Team Emirates) venció este domingo en la quinta y última etapa del Tour de Gran Bretaña, de 156,1 kilómetros con salida y llegada en Earlston, tras la que su compañero de equipo, el belga Tim Wellens, se adjudicó la general con 42 segundos de ventaja sobre Lewis Askey.

Por EFE

El UAE Emirates-XRG dominó la etapa y colocó a cinco ciclistas entre los ocho primeros en meta. Politt llegó en solitario al final con doce segundos de ventaja sobre Florian Vermeersch, que resistió en el grupo perseguidor y terminó segundo. Filippo Ganna ganó el esprint por la tercera posición.

Wellens, de 35 años y ganador este año de la clásica Jaén Paraíso Interior, aguantó en las primeras posiciones para defender el liderato de la general y, aunque concluyó octavo a 21 segundos de Politt, pudo subir al primer cajón del podio. Segundo de la general fue el británico Lewis Askey (NSN Cycling) y tercero el belga Jasper Stuyven (Soudal-Quick Step).