Tim Wellens resiste en Earslton para ganar el Tour de Gran Bretaña

El UAE Emirates-XRG dominó la etapa y colocó a cinco ciclistas entre los ocho primeros en meta. Politt llegó en solitario al final con doce segundos de ventaja sobre Florian Vermeersch, que resistió en el grupo perseguidor y terminó segundo. Filippo Ganna ganó el esprint por la tercera posición.

Wellens, de 35 años y ganador este año de la clásica Jaén Paraíso Interior, aguantó en las primeras posiciones para defender el liderato de la general y, aunque concluyó octavo a 21 segundos de Politt, pudo subir al primer cajón del podio. Segundo de la general fue el británico Lewis Askey (NSN Cycling) y tercero el belga Jasper Stuyven (Soudal-Quick Step).