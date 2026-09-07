Chile quiere volver al podio del medallero general

El equipo chileno, integrado por campeones olímpicos, medallistas mundiales y jóvenes promesas, tendrá el objetivo de regresar al podio tras haber finalizado en el cuarto puesto la pasada edición en Asunción 2022, donde obtuvo 38 medallas de oro, 31 de plata y 62 de bronce.

La campeona olímpica de tiro Francisca Crovetto es la principal figura del Team Chile y competirá en la modalidad de skeet, tras haberse convertido en mayo de 2025 en número uno del ranking mundial y en madre de su primer hijo, Giuseppe, a finales del año pasado.

El otro medallista olímpico de París 2024, el subcampeón de lucha grecorromana Yasmani Acosta, no podrá competir al encontrarse en recuperación de una rotura de ligamentos en una de sus rodillas.

Será una de las delegaciones más numerosas de estos Juegos, y tendrán como referencia la mejor actuación de Chile en esta competencia cuando fueron subcampeones consecutivos en La Paz 1978, Rosario 1982 y Santiago 1986.

La competencia, considerada el primer paso del ciclo olímpico en camino a Los Ángeles 2028, será clave también porque 26 disciplinas otorgarán plazas para los Juegos Panamericanos en Lima y Callao 2027.

Las remeras Melita y Antonia Abraham, máximas medallistas chilenas en Juegos Panamericanos, son candidatas al oro en este certamen luego de haber alcanzado el sexto puesto en el Mundial de Ámsterdam, el pasado 28 de agosto, en la modalidad dos sin timonel femenino (W2-).

La campeona panamericana Martina Weil es otra de las figuras que representará al país austral y que atraviesa un buen momento deportivo, luego de lograr el tercer lugar en la prueba de los 300 metros planos en la Diamond League en Polonia y alcanzar su mejor marca de la temporada (50.39 segundos) en los 400 metros del Grand Prix de Brescia, Italia.

Chile también llevará a la histórica nadadora Kristel Köbrich, que disputará sus séptimos Juegos Suramericanos, a los atletas olímpicos de voleibol de playa Marco y Esteban Grimalt, al número uno del mundo de karate Rodrigo Rojas, el campeón mundial de esquí náutico Matías González y la referente del BMX Freestyle Macarena Pérez.

“Este megaevento nos permite medirnos con una mayor cantidad de naciones y, principalmente, con las otras potencias de la región como Brasil y Argentina”, aseguró Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile.

Chile estará presente en 40 de los 43 deportes que abarca el calendario de estos Juegos y en 59 de las 60 disciplinas, que se desarrollarán en las ciudades argentinas de Santa Fe, Rosario y Rafaela donde competirán 15 países y más de 4.000 deportistas.