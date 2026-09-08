Buitrago: "Ha sido un buen inicio de semana"

"Hacía tiempo que no tenía una jornada así de tranquila y no tener que estar peleando todo el día, eso se agradece. El equipo estuvo muy bien y pudimos disfrutar. Al final se agradece tener una etapa sin puntos", dijo el ciclista bogotano.
Buitrago optará al maillot de puntos azules de la montaña que de momento defiende con 60 puntos en su haber, por 40 del belga Wout Van Aert.
"La Vuelta ha sido muy dura en las primeras dos semanas, y hoy la primera parte fue exigente porque el Visma puso un ritmo muy fuerte, pero creo que ha sido un buen inicio de semana.", concluyó.