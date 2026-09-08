Ecuador envía a 179 deportistas para Suramericanos, con Yépez y Hurtado como abanderados

La ceremonia se celebró en Guayaquil, en la sede del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), presidido por el campeón olímpico de Atlanta 1996, el marchista Jefferson Pérez, quienes el presidente, y que contó con la presencia del viceministro del Deporte, José Ibáñez, y de los presidentes de las federaciones ecuatorianas por deporte.

"Llevar la bandera de Ecuador es un orgullo inmenso y una responsabilidad que asumimos con el corazón", señaló Hurtado, quien añadió que "todo el equipo ecuatoriano ha entrenado sin descanso" para defender los colores y "dejar en alto el nombre de la patria en Santa Fe 2026"

Hurtado es especialista en marcha, mientras que Yépez obtuvo la medalla de plata en lucha en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El COE informó mediante un comunicado que la delegación, inicialmente conformada por 182 deportistas, se redujo 179 "por temas técnicos y de lesión".

Las nuevas bajas del equipo ecuatoriano son la juvenil Belsy Quiñónez, en impulso de bala; Martín Camacho, en ecuestre, y Nicolás García, en patinaje; quienes se suman a los marchistas Daniel Pintado, campeón olímpico en París 2024, y Paula Torres, campeona mundial de marcha, cuya ausencia en los Juegos ya había sido anunciada semanas atrás.

Entre las figuras más destacadas que sí son parte de la delegación ecuatoriana están las medallistas olímpicas Neisi Dajomes, que ganó el oro en los Juegos de Tokio 2020, y el bronce en París 2024; y Angie Palacios, bronce en París 2024; ambas en levantamiento de pesas.