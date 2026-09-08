Kevin Navas gana segunda etapa y Guamá conserva liderato de la Vuelta ciclista de Ecuador

Navas completó el circuito de 129,68 kilómetros en la ciudad ecuatoriana de Riobamba en 2 horas, 58 minutos y 11 segundos, mientras que en el segundo lugar llegó el también ecuatoriano Juan Carlos Córdoba, del equipo Espectro Cycling y Guamá, compañero de equipo de Navas, llegó tercero.

El Patrón, como también se le conoce a Guamá, conservó la camiseta de líder de la Vuelta, con una diferencia de 8 segundos sobre su compañero Héctor Álvarez y 10 segundos sobre el tercero, Santiago Montenegro del Best PC Ecuador.

Guamá también continúa liderando los premios de montaña; por su parte, Alejandro Pita, del equipo local, J&J Toscana, pasó a comandar las metas volantes; Héctor Álvarez continuó como el mejor corredor joven y Franklin Revelo, de Águila Team, fue designado como el más combativo de este martes.

En la Vuelta de Ecuador participan también los equipos de la Liga de ciclismo de Nariño (Colombia); CDEF C&S Technology Chaoyang, de México, y el equipo de la Fundación Jorge Rodríguez, de Venezuela.

La tercera etapa se desarrollará este miércoles desde la histórica estación del tren de Urbina, en la provincia del Chimborazo. Tras completar los 141.37 kilómetros de recorrido, los ciclistas llegarán al Área Nacional de Recreación El Boliche, en las faldas del volcán Cotopaxi.