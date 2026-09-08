La karateca Grande y levantador de pesas Bardalez son abanderados de Perú en Suramericanos

Grande y Bardalez portarán la bandera peruana en la ceremonia de inauguración de los Juegos, como parte de la delegación de 492 deportistas que participarán en esta cita del calendario olímpico en representación del país andino.

La karateca, especialista en la disciplina de kumite -61 kilos, es doble campeona de los Juegos Panamericanos, con las medallas de oro conseguidas en Toronto 2015 y Lima 2019, así como doble subcampeona, al atesorar dos platas en los Panamericanos de Guadalajara 2011 y Santiago 2023.

La deportista originaria de Lima también ha cosechado oros en los Juegos Bolivarianos y en los Juegos Mundiales.

Por su parte, Bardalez, que compite en la categoría de -65 kilos del levatamiento de pesas, fue ganador de la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y ha logrado preseas de oro, plata y bronce en Juegos Suramericanos, Bolivarianos y Panamericanos.

Perú ocupa el séptimo puesto dentro del medallero histórico de los Juegos Suramericanos, con un total de 897 medallas, entre ellas 209 de oro, 288 de plata y 400 de bronce.