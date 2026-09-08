Las medallistas olímpicas Dajomes, Palacios y Yépez liderarán a Ecuador en Suramericanos

Dajomes, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y de bronce en París 2024; Yépez, plata en París 2024; y Palacios, bronce en París 2024, son parte de los 182 deportistas que representarán a Perú en esta cita, entre ellos 95 hombres y 87 mujeres que competirán en un total de 29 disciplinas.

La lista es levemente menor a la presentada por Ecuador en los anteriores Juegos Suramericanos celebrados en 2022 en Asunción, a donde llevó 219 deportistas que acabaron sextos en el medallero general con un total de 78 medallas, entre ellas 25 de oro, 21 de plata y 32 de bronce.

Hay ausencias importantes en el equipo ecuatoriano, como es el caso de los marchistas Daniel Pintado, campeón olímpico en París 2024, que se encuentra lesionado, y de Paula Torres, campeona mundial de marcha.

Ecuador conjugará en su delegación en Santa Fe a deportistas consagrados con experiencia en estas citas con jóvenes promesas que apuntan a tener sus primeros éxitos internacionales.

Es el caso de juveniles como Stiven Méndez, de 16 años, que vive un año de muy buenos resultados, pues además de ganar el primer lugar en los 400 metros vallas de los Juegos Suramericanos de la Juventud, impuso en abril pasado un nuevo récord suramericano, con 53.11 segundos.

En el Campeonato Iberoamericano de Atletismo celebrado en Lima, Méndez fue medalla de bronce en los 400 metros vallas y en el Mundial Sub-20 en Oregón (Estados Unidos) fue semifinalista.

"Méndez es un fenómeno de las pistas, a sus cortos 16 años", aseguró a EFE, Manuel Bravo, el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo (FEA).

Otra juvenil destacada es Belsy Quiñónez, de 19 años, quien en el lanzamiento de peso obtuvo la medalla de plata en el impulso de la bala, tanto en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo como en el campeonato mundial sub-20.

Otros menores de edad que participarán en la cita representando a Ecuador son Lucianna Aroca y María Quinde, con 15 años cada una en el equipo de pentatlón moderno, en un recambio generacional comandado desde la presidencia del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), por Jefferson Pérez, el primer campeón olímpico de la historia de Ecuador.

Con 16 años figuran Ayelén Yépez (natación) y Karolayn Maldonado (tenis de mesa), y con 17 están Valentina Flores, Piero Luna y Tomás Aguinaga (escalada); Emma Sabando, Elvira Espinoza, Santiago Chóez y Joaquín Espinoza (natación); Mariana Torres y Mayte Caicedo (taekwondo); Arianny Cárdenas y Boris Villavicencio (tenis de mesa); María Bonilla (Triatlón) y Alfredo Vélez (voleibol playa).