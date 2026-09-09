Javier Guillén: "Enric Mas no tiene La Vuelta ganada"

Con motivo de la decimoséptima etapa Dos Hermanas-Sevilla, Guillén afirmó este miércoles en un encuentro organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva sevillana que tiene "la sensación" de que el esloveno Tadej Pogacar, quien se retiró en la octava etapa tras una caída, "volverá a la Vuelta" para intentar sumarla a su palmarés, ya que es una prueba que "le falta para estar en el club de las tres grandes".

"Muy contento de estar en Andalucía", el máximo mandatario de La Vuelta destacó la colaboración extraordinaria con el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla, y explicó que en esta edición "ha habido dos carreras" distintas, "antes y después de la caída" y retirada del astro esloveno.

A pesar de que "sin Pogacar las audiencias" televisivas "no han bajado", Guillén admitió que "con él" en liza "la carrera estaría decidida" y explicó que "personalmente" cree "que su caída es mala", si bien consideró que, después de que haya "renovado" con su actual equipo, el UAE, "todo hace pensar que volverá" a disputarla en años venideros.

El dirigente detalló los "muchos medios para combatir las altas temperaturas" que pone la organización, pero recordó que "el ciclismo tiene una tradición y una historia", y puso el ejemplo de la carrera más importante del mundo, el Tour de Francia, que "perdería mucho si lo sacan del mes de julio".

Javier Guillén tiene ya "en mente el recorrido de la próxima Vuelta", que "empezará el 4 de septiembre" en Padrón (La Coruña) y que prevé que "explore otros territorios", como un posible "final de etapa en el observatorio de El Veleta" (Granada), que sería "el final de etapa más alto de Europa".

En el acto, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), declaró que "una etapa de La Vuelta consolida" a su ciudad "en la organización de grandes eventos deportivos" y resaltó el "impacto económico de más de 2 millones de euros" previsto, tras una inversión de "alrededor de 250.000 euros". "Ninguna ciudad española tiene el nivel de eventos que tiene Sevilla", aseveró.

Por otro lado, el alcalde de la capital andaluza también se refirió a lo "mucho que tiene que cambiar" el estadio de "La Cartuja de cara al Mundial" de 2030 debido a la necesidad de "introducir las mejoras pedidas por la FIFA" en su última visita, para lo que ya "se trabaja en la mejora de las instalaciones deportiva de la ciudad", aunque admitió "mucho atraso" en este aspecto.