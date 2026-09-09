Perú busca su mejor campaña en Juegos Suramericanos

Para Perú, los Juegos Suramericanos serán la principal antesala para los Juegos Panamericanos de 2027, que por segunda vez en ocho años tendrán lugar en Lima, la gran cita marcada para cientos de deportistas peruanos como su gran oportunidad para alcanzar un cupo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Así, para esta cita la delegación peruana estará compuesta por 492 deportistas, con la karateca Grande y el levantador de pesas David Bardalez como abanderados.

El país andino ocupa el séptimo puesto dentro del medallero histórico de los Juegos Suramericanos, con 209 medallas de oro, 288 de plata y 400 de bronce para un total de 897 metales.

Hace cuatro años, en Asunción 2022, Perú participó con 377 deportistas y logró 74 metales, por lo que el objetivo esta vez en Argentina será superar la cosecha de medallas y acercarse a las 92 de Cochabamba 2018.

Para ello contará con algunos de sus deportistas más consagrados, como Stefano Peschiera, que en París 2024 rompió una sequía de 32 años sin que ningún peruano se subiese a un podio olímpico al ganar el bronce en la clase dinghy, también conocida como ILCA 7.

En atletismo, otra de las especialidades que mejor resultado han dado históricamente a Perú, no estarán en marcha la doble campeona mundial de marcha Kimberly Rodríguez ni tampoco Mary Luz Andia.

Sin embargo, tendrá en competencia para el maratón a los experimentados fondistas Cristhian Pacheco, doble campeón de los Juegos Panamericanos en Lima 2019 y Santiago 2023; y Gladys Tejeda.

Para el debut del surf en los Juegos Suramericanos, la carta de Perú será Itzel Delgado, medallista panamericano de surf en Lima 2019 y Santiago 2023.

Alexandra Grande quiere también sumar más éxitos para Perú tras haber ganado una medalla de oro en Juegos Mundiales y otros dos oros en Juegos Panamericanos (Toronto 2015 y Lima 2019) y dos platas también en Panamericanos (Guadalajara 2011 y Santiago 2023).

En el levantamiento de pesas, Bardalez llega a Santa Fe con la credencial de sus medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y los demás metales de oro, plata y bronce obtenidos en Juegos Suramericanos y Bolivarianos.

La nómina de tiro de Perú también tiene nombres destacados como Nicolás Pacheco, que fue sexto en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la modalidad de escopeta skeet.

Asimismo, en esquía acuático hay esperanzas depositadas en Natalia Cuglievan, doble medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y Lima 2019, y en Cristhiana De Osma, vigente campeona mundial sub-21 de esta disciplina.