Atenas vuelve a encender la llama olímpica por los Juegos de la Juventud de Dakar

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, y el del Comité Organizador de Dakar 2026, Mamadou Diagna Ndiaye, entre otras autoridades, presidieron la ceremonia en el estadio situado en el corazón de la capital griega, sede de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en 1896.

Como en otras ocasiones, el encendido se hizo de forma natural, con el reflejo de la luz solar en un espejo cóncavo.

La antorcha llegará a Dakar el 12 de septiembre e iniciará un recorrido por las catorce regiones del país, situado en el extremo oeste de África Occidental, bajo el lema ‘Transmite la energía’.

Serán treinta paradas antes de que llegue a la capital senegalesa para la ceremonia de apertura del primer evento olímpico en África, que se prolongará hasta el 13 de noviembre.

En los Juegos de la Juventud, que hasta ahora se habían celebrado en Singapur (2010), Nankin (China, 2014) y Buenos Aires (2018), participarán 2.700 deportistas de entre catorce y dieciocho años en 25 deportes de competición y diez de exhibición.

La edición de 2022 debía celebrarse en Dakar pero, por la pandemia de covid-19, se postergó hasta 2026.

“Es un día lleno de emociones. Como africana, este momento significa muchísimo para mí. Durante muchos años hemos hablado del día en que un evento olímpico llegaría finalmente a nuestro continente. Y ahora tenemos ese gran honor”, proclamó Coventry, exnadadora zimbabuense que ganó siete medallas olímpicas entre Atenas 2004 y Pekín 2008.

A su juicio de la presidenta del COI, los Juegos de la Juventud suponen “un momento de orgullo para Senegal y para África” y va a abrir “ un nuevo e importante capítulo para el movimiento olímpico”.

“Dakar 2026 mostrará al mundo algo verdaderamente especial. No solo de Senegal, sino de África. La calidez, la hospitalidad del pueblo senegalés. La energía y la confianza de un continente joven”, prosiguió Coventry.

La ceremonia comenzó con el desfile de las banderas del COI, de Senegal y de Grecia portada por 18 jóvenes deportistas de siete disciplinas deportivas.