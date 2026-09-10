Polideportivo
10 de septiembre de 2026 a la - 14:50

Dimite Edgar Grospiron como presidente de los Juegos Olímpicos de Invierno de Alpes 2030

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París, 10 sep (EFE).- El francés Edgar Grospiron dimitió este jueves como presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de los Alpes 2030, en una nueva crisis para el proyecto a menos de cuatro años de la cita.

Por EFE

Grospiron, campeón olímpico de esquí acrobático en Albertville 1992, había asumido la presidencia en febrero de 2025 tras la retirada de Martin Fourcade, uno de los deportistas de invierno más laureados de Francia.

La salida de Grospiron se produce después de meses de tensiones y dificultades en la organización del evento.

El comité organizador, Alpes 2030, dijo que la dimisión forma parte de una transición "deliberada, organizada y responsable" destinada a permitir una nueva etapa operativa.

La asamblea general extraordinaria del 14 de septiembre deberá organizar el periodo de transición hasta el nombramiento de un nuevo presidente.