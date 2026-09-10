EFE y la Complutense presentan el I Curso de Experto en Periodismo, Deporte y Mujeres

Se trata de un curso de 150 horas de duración y 20 créditos, dirigido a graduados y licenciados en comunicación con especial interés en el periodismo deportivo y en los aspectos vinculados con la igualdad de género.

El presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver, ha dado la bienvenida a una representación de los alumnos y de los profesores y ha celebrado "el fenómeno, que ojalá crezca, del protagonismo de las mujeres en el deporte".

Oliver ha apostado por "una transitividad" que permita "ver a grandes periodistas masculinos retransmitiendo grandes episodios del deporte femenino, o a entrenadoras al frente de las selecciones".

La Agencia EFE, ha dicho, "está promoviendo que las periodistas deportivas tomen la voz y tengan más poder dentro de las redacciones".

"Hay muchas cosas que hacer, y si EFE y la Universidad Complutense podemos promoverlo con este curso, estoy orgullosísimo", ha añadido.

El curso, que se impartirá en el aula de EFE Escuela y la Facultad de Ciencias de la Información, reunirá a especialistas en comunicación y género, periodistas, deportistas e investigadores con amplia experiencia.

A la presentación han asistido también la vicedecana de Estudios y Profesorado de la Facultad de Ciencias de la Información, Teresa Rodríguez Ramallé, y la periodista de la Agencia EFE Natalia Arriaga, directora y codirectora del curso.

Teresa Rodríguez ha destacado la importancia de hacer "visibles y audibles" los resultados del deporte femenino y de aplicar la investigación con rigor a este campo.

Natalia Arriaga ha expresado su deseo de que el curso aporte a los futuros periodistas herramientas para lograr "un periodismo y un deporte más igualitarios".

El director de Deportes de EFE, Luis Villarejo, ha repasado la evolución y el aumento de la presencia de la mujer en la redacción y ha hablado del curso como una iniciativa pionera, que se alimentará cada semana de la actualidad del deporte y de la experiencia de su profesorado.