Imanol Alguacil es el nuevo técnico del Olympiacos griego tras destitución de Mendilibar

"El Olympiacos FC anuncia el inicio de su colaboración con el entrenador Imanol Alguacil Barrenetxea", recalcó el equipo griego y añadió que el entrenador es un "canterano" de Real Sociedad, a la que sirvió durante muchos años como futbolista y también como técnico.

Se espera que el vasco lidere el primer entrenamiento con el equipo este mismo viernes, informó la prensa deportiva local.

El fichaje de Alguacil viene tan solo un día después de la destitución de José Luis Mendilibar, quien en dos años y medio al frente de los rojiblancos logró darles su primera copa europea tras ganar la Liga Conferencia de la UEFA en 2024, además de un triplete (liga, copa y supercopa griega) la temporada 2024-2025.

El despido de Mendilibar vino después de que los de El Pireo empataran fuera de casa con el Volos FC para la tercera jornada de la liga griega y no lograran clasificarse este año en la Liga de Campeones.

La temporada pasada los rojiblancos terminaron segundos en la liga griega, detrás del campeón AEK de Atenas, y también fueron eliminados de la Copa de Grecia.

El Olympiacos es el equipo griego más galardonado ya que cuenta con 48 títulos de la liga griega y 29 copas de Grecia.

Alguacil, de 55 años, estuvo al frente del primer equipo de Real Sociedad durante 6,5 temporadas, desde 2018 hasta 2025, club con el que conquistó la Copa del Rey en 2021.

Su último equipo, antes de ser fichado por Olympiacos, fue Al-Shabab de Arabia Saudí.