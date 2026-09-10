Nick Hardt encabeza selección dominicana de tenis que se enfrentará a Egipto en Copa Davis

A Hardt, de veinticinco años, lo acompañarán Peter Bertran (956 del escalafón de la ATP), Roberto Cid (1.356 de la ATP), Enmanuel Muñoz (2.162 de la ATP) y Alejandro Gandini, mientras que el entrenador Jhonny Berrido actuará como capitán, informó este jueves la Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis) en un comunicado.

El equipo combina experiencia y juventud, con jugadores que han participado en torneos nacionales e internacionales, señaló Fedotenis sobre los seleccionados para esta serie, que se disputará en las pistas de tierra batida exteriores del Centro Español de Santiago.

Hardt, nacido en Santiago de los Caballeros, llega a esta serie tras ganar el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 en julio de este año.

En su último torneo disputado, el ATP Challenger de Augsburgo (Alemania), cayó en treintaidosavos de final frente al alemán Kai Wehnelt (573 de la ATP), mientras que una semana antes perdió en dieciseisavos en el Challenger de Praga frente al ucraniano Oleksii Krutykh (448 de la ATP).

Por su parte, Bertran, de treinta años, jugó su último torneo a principios de julio en el ATP Challenger de Bogotá, donde perdió en la primera ronda clasificatoria contra el argentino Fermín Tenti (439 de la ATP).

En la clasificación de naciones de la Copa Davis, la República Dominicana ocupa el puesto 63 entre 160 países, y ganó la última serie disputada en febrero de este año frente a Letonia (3-1), lo que aseguró su permanencia en el Grupo Mundial II de la Copa Davis.