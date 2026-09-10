Suwarso, presidente del Como: "¿Qué tiene la Premier respecto al fútbol italiano? Dinero"

"¿Qué tiene la Premier respecto a nosotros? Dinero. Pero nosotros tenemos historia, arte, comida y pasión", afirmó el dirigente sobre el fútbol italiano en una entrevista con el diario La Repubblica.

"Equipos de ciudades bonitas como Lecce o Salerno pueden tener un enorme atractivo. Si ponemos en valor nuestros tesoros, en 5-10 años la Serie A volverá al nivel de los años 90. El valor de una liga lo determina la fuerza de su equipo más débil; eso es lo que diferencia a la Premier de las demás ligas", añadió.

Suwarso hizo estas declaraciones en un momento histórico para el Como, que esta temporada disputa por primera vez la Liga de Campeones tras su regreso a la Serie A en 2024.

El club, que hace apenas unos años competía en la Serie C, se ha convertido en uno de los proyectos emergentes del fútbol italiano después de la inyección económica de los hermanos indonesios Robert Budi Hartono y Michael Bambang Hartono, este último fallecido en marzo.

El presidente reconoció que el Como está "cinco o seis años" por delante de sus planes iniciales, especialmente en materia de infraestructuras y desarrollo comercial, pero destacó el crecimiento internacional del club, con Londres, París, Roma, Milán y Nueva York entre las ciudades con más pedidos de su tienda.

El dirigente también se refirió al entrenador Cesc Fàbregas, accionista además del club, y consideró que su influencia perdurará: "Cesc ha construido para el club y no para sí mismo y su huella permanecerá para siempre", aseguró.