Viernes, 11 de septiembre de 2026

Berlín. La selección de Estados Unidos, gran favorita al título, prepara este viernes su semifinal del Mundial femenino de Berlín, en el que su rival saldrá del cruce de cuartos entre España y Australia, mientras que en el otro lado del cuadro ultiman su partido las otras dos semifinalistas, Francia y la anfitriona Alemania

Estepona (Málaga). Una de las últimas etapas de montaña conduce al pelotón a través de 210,8 kilómetros entre Vélez Málaga y Peñas Blancas Estepona, con un inicio llano y una meta en el puerto de primera categoría de Peñas Blancas con un desnivel de 1.216 metros y un porcentaje de 6,5 por ciento. El español Enric Mas sigue líder con un minuto y 37 segundos de ventaja sobre el esloveno Primoz Roglic. Información de Carlos de Torres.

Madrid. El Mundial de Fórmula 1 estrena este viernes, con dos sesiones de entrenamientos libres, el circuito semi-urbano de Madring que albergará a lo largo de fin de semana la 54ª edición del Gran Premio de España. Información de Adrián R. Huber y Óscar Maya.

Redacción Deportes. Campeones olímpicos y mundiales, medallistas internacionales y jóvenes figuras componen la constelación de estrellas que competirán desde este 12 de septiembre en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina. Por Gabriel Briceño Fernández

- Ultimate Championship, en Budapest (hasta 13).

- Entrenamientos libres 1 (11.30 a 12.30 GMT) y 2 (15.00 a 16.00 GMT) del Gran Premio de España, decimocuarta cita del Mundial de F1 y que se disputa en el Madring de Madrid. Información de Adrián R. Huber y Óscar Maya. (FOTO)

- Rally de Chile, antepenúltima prueba del Mundial (hasta 13).

- Mundial femenino, en Berlín (FOTO). Jornada de descanso. Previas de las semifinales. Información de Julia López e Ivone Palenzuela.

- La Vuelta a España (hasta el 13). 19ª etapa. Vélez Málaga-Peñas Blancas Estepona, de 210,8 kilómetros. Información de Carlos de Torres. (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. 5ª jornada (FOTO): Sevilla-Valencia (19.00 GMT).

- Mundial femenino sub-20, en Polonia: Inglaterra-Brasil (13.00 GMT), Argentina-México (16.00 GMT)

- Comienza la novena jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Newell's-Vélez Sarsfield, Defensa y Justicia-Gimnasia de Mendoza y Boca Juniors-Central Córdoba.

- Previa de la sexta jornada del Torneo Clausura uruguayo, que se juega entre el sábado 12 y el lunes 14 de septiembre.

- Solheim Cup, en el Bernardus Golf de Cromvoirt (Países Bajos) (hasta 13).

- Entrenamientos libres (07.00 a 14.00 GMT) del Gran Premio de San Marino, 14ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito de Misano-Marco Simoncelli. (FOTO)

- JUEGOS SURAMERICANOS 2026. Campeones olímpicos y mundiales, medallistas internacionales y jóvenes figuras componen la constelación de estrellas que competirán desde este 12 de septiembre en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina. Por Gabriel Briceño Fernández (FOTO)

- Abierto de Estados Unidos, en Nueva York (hasta 13) (FOTO)

. Semifinales masculinas. Alexander Zverev (ALE)-Karen Khachanov (RUS) (no antes de las 01:00 GMT) y Ben Shelton (USA)-Frances Tiafoe (05:00 GMT) de los Estados Unidos, en Nueva York.

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Redacción EFE Deportes