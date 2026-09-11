Alejandro Blanco se presenta a la presidencia de los Comités Olímpicos Nacionales (ANOC)

"He presentado mi candidatura con ilusión, compromiso, responsabilidad y una idea muy clara: servir a los 206 Comités Olímpicos Nacionales", señaló Blanco, en un mensaje difundido en redes sociales.

Blanco, que preside el COE desde septiembre de 2005 y ha sido reelegido cinco veces como candidato único, aseguró que "esta decisión nace de la confianza y el apoyo que" le "han trasladado compañeros y responsables del Movimiento Olímpico de distintos continentes".

"Quiero contribuir a una ANOC fuerte, unida, independiente y cercana a sus miembros, capaz de reforzar la voz y el papel de los CON y de convertir sus necesidades en soluciones concretas. Escuchar. Unir. Cumplir", agregó Blanco, que fue elegido presidente del COE el 29 de septiembre de 2005, después de haber presidido la Federación Española de Judo desde 1993 hasta entonces.

Las elecciones a la presidencia de ANOC para el periodo 2026-203 se celebrarán durante su próxima Asamblea General el 7-8 de diciembre en Hong Kong (China).

El actual consejo ejecutivo de ANOC está encabezado desde octubre de 2022 por el fiyiano Robin Mitchell y Blanco es uno de los miembros de Europa en el mismo.

Según la Constitución de ANOC, para que las candidaturas sean elegibles, deben ser presentadas por un comité olímpico nacional y respaldada por al menos otro, requisito que expiraba el pasado día 9. El organismo confirmará los nombres definitivos de los candidatos a la presidencia como muy tarde el próximo 9 de octubre.