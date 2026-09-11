El irlandés Eddie Dunbar se impone en Peñas Blancas y Enric Mas se mantiene líder

Peñas Blancas (Málaga, España), 11 sep (EFE).- El irlandés Eddie Dunbar (Pinarello) ha sido el vencedor de la decimonovena etapa de la Vuelta a España, disputada entre Vélez Málaga y Peñas Blancas, de 210,8 km, en la que Enric Mas mantuvo el maillot rojo de líder.