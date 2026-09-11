El presidente de la FIA ve viable que la F1 siga en Madrid y Barcelona: “Dos está bien”

Ben Sulayem trasladó este mensaje durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum en un hotel de Madrid con motivo del Gran Premio de España de Fórmula Uno, que se disputa este fin de semana en la capital española.

Madrid estará en el calendario cada año hasta 2035, mientras que Barcelona ha renovado su continuidad en la máxima competición automovilística tres carreras más, que tendrán lugar en los años pares (2028, 2030 y 2032).

“En España, dos está bien. Antes había dos en Italia, dos en Alemania... Hay tres en Estados Unidos, no en América. Así que es lo que hace falta, lo que encaja en términos logísticos”, subrayó el directivo de Emiratos Árabes Unidos.

A su juicio, 24 pruebas al año, como la F1 tiene programadas en 2026, es una cifra correcta y, aunque hubiera una más, sería “el límite”. “Porque los pilotos son personas que se trasladan de un lugar a otro y están los gastos. Lo peor es el agotamiento y la seguridad depende de ello”, puntualizó.

El presidente de la FIA incidió en que España es “un país muy importante” para el automovilismo y “lo que ha conseguido es fantástico”. “España es un nodo en el mundo. Constructores, pilotos, pasión, competencia, carreras... Todo se une aquí”, valoró.

De la prueba de este fin de semana, se mostró “muy orgulloso” por que Madrid haya vuelto al calendario 45 años después: “España se lo merece (…) Es un momento tremendamente emotivo y apasionante para la FIA. No es otra carrera más, es la competición”.

Ben Sulayem confió en que Madrid organice más carreras, al margen de la F1, para que siga ganando peso en el escenario automovilístico internacional.

“No queremos un circuito que está una semana. Queremos permanente, que deje huella, que marque. ¿Qué quiere Madrid? No es la FIA la que puede decirlo, sino Madrid. ¿Puede ser la capital de Europa? Pues sí, porque es la pasión, el deseo, la entrega”, elogió el expiloto emiratí de rally, al frente de la FIA desde 2021.

Se refirió al hecho de que el también piloto de rally español Carlos Sainz se planteó aspirar a la presidencia de la federación el pasado año en pugna con él, aunque finalmente descartó su candidatura, lo que posibilitó que el dubaití fuera reelegido un segundo mandato.

Ben Sulayem consideró que fue una buena decisión porque Sainz no estaba preparado lo suficientemente para el cargo.

“Lo pensó en su momento, pero no sabía de lo que iba la Federación. No conocía bien el papel que se estaba planteando. Los pilotos sabemos cuál es la meta, pero cuando nos planteamos la federación, es harina de otro costal, no es lo mismo, lo siento. Es una responsabilidad, estás al servicio de muchísimas personas, hay un plan, hay un desafío distinto”, esgrimió.

Ben Sulayem recomendó a Sainz que si quiere llegar a la FIA, “tiene que estudiar”. “A mí me llevó doce años de campaña, doce años de trabajo. No fue fácil”, remarcó.