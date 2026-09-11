Evenepoel: "Aunque algunos dudaran, siempre he creído en mi futuro en las grandes vueltas"

"Aunque algunos tuvieran dudas, siempre he creído en mi futuro en las grandes vueltas. He ganado La Vuelta, he terminado dos veces en el podio del Tour: los resultados están ahí, hablan por mí, y está claro que tengo futuro en las carreras de tres semanas", dijo Evenepoel en una entrevista que publica este viernes el diario belga DH Les Sports+.

El doble campeón olímpico reivindicó sus opciones en las carreras más exigentes y aseguró que espera conquistar Tour y Giro, las dos que se le resisten.

"Este año he visto que, con una preparación muy específica, bien gestionada y con menos competición, soy capaz de hacer cosas realmente buenas en estas carreras. Así que mi sueño de ganar las tres grandes vueltas sigue ahí", dijo el ciclista, de 26 años.

De cara al Mundial de Montreal de finales de septiembre, Evenepoel cree que la ausencia del esloveno Tadej Pogacar tras caerse en La Vuelta a España abre nuevas oportunidades que hay que saber aprovechar.

"En el ciclismo hay caídas y contratiempos; desgraciadamente forman parte de nuestro deporte. Estoy bien situado para hablar de ello porque yo mismo lo he vivido. En 2020 estaba en una gran forma, ganaba casi todas las carreras, luego me caí en Lombardía y no estuve en los Mundiales. Alguien más aprovechó la oportunidad", recordó.

Ahora, en cambio, es el gran dominador del pelotón el que faltará a la cita mundialista, lo que supone que "hay que saber aprovechar las oportunidades que se presentan".

"Está claro que el corredor que ha dominado los últimos campeonatos no estará, así que eso hace inevitablemente un poco menos difícil el camino hacia el título. Desaparece un gran obstáculo", dijo el belga.

El campeón del mundo en ruta en 2022 y en contrarreloj en 2023, 2024 y 2025 también reconoció que aspira a ganar algún año el doblete en la misma edición.

"Sí, es un objetivo que me gustaría conseguir a lo largo de mi carrera. Ser doble campeón del mundo tiene que estar bien, sobre todo porque, a diferencia de los Juegos Olímpicos, donde conseguí las dos medallas de oro, aquí puedes llevar durante un año dos maillots distintivos", declaró.

Sin el esloveno en liza, uno de sus grandes rivales será uno de sus compañeros de equipo en la cita mundialista canadiense: Wout van Aert (Visma-Lease a Bike).

"Es estupendo ver que está preparado porque siempre es una ventaja disponer de dos grandes bazas. Si le ocurre algo a uno, el otro todavía puede tomar el relevo, o al revés. Es lógico funcionar así", señaló.

"Los dos hemos demostrado en los últimos años que casi siempre respondemos en las grandes citas que nos marcamos como objetivos", dijo Evenepoel, quien ve "totalmente lógico" que Bélgica cuente con "dos líderes, respaldados por un equipo muy fuerte".