Shane Lowry, líder en solitario del Abierto de Irlanda con nuevo récord del campo (62)

Ante su público, Shane Lowry, ganador de este torneo en 2009 aún como amateur, se exhibió el segundo día con una tarjeta de 62 golpes (8 bajo par) para ponerse como único primer clasificado con 129 impactos totales (11 abajo) tras los 67 del jueves.

El irlandés, de 39 años, firmó hasta nueve birdies, con dos series de tres seguidos (3 al 5 y 7 al 9), por un solo bogey.

Aventaja en tres golpes altrío integrado por el chino Li Haotong y los daneses Jacon Skov Olesen y Niklas Norgaard, y ya en seis acinco jugadores comparten la quinta plaza, entre ellos el chileno Joaquín Niemann, que, tras los 65 del jueves, este viernes firmó el par del campo (70).