Ultimate Championship, la revolución del atletismo

El estadounidense Noah Lyles, la dominicana Marileidy Paulino, el noruego Jakob Ingebrigtsen, el botsuano Letsile Tebogo, la suiza Audrey Werro, la neerlandesa Femke Bol, el sueco Armand Duplantis, el griego Miltiadis Tentoglou o los españoles Mohamed Attaoui y Marta García son algunas de las grandes estrellas mundiales que competirán en el Centro Nacional de Atletismo de Budapest.

El Ultimate Championship no es un campeonato cualquiera, es una reunión exclusiva de la élite del atletismo. Sólo participan los campeones olímpicos de París 2024, campeones mundiales de Tokio 2025 y ganadores de la final de la Liga Diamante de 2026. El resto de plazas se completa atendiendo al 'ranking' mundial, cerrado el periodo de clasificación el pasado 1 de septiembre.

La realización televisiva y la difusión por redes sociales son un aspecto clave para World Athletics, que quiere dotar de mayor espectacularidad a las imágenes para atraer a un público joven, sin olvidar a los aficionados tradicionales.

Por ello, la organización ha decidido que haya gráficos con probabilidades de victoria, cronómetros más visibles y entrevistas inmediatamente después de las pruebas, siguiendo un modelo parecido al utilizado en otros espectáculos deportivos como el tenis o el fútbol.

Para resaltar la competición y las imágenes aéreas, el césped, donde habitualmente tienen lugar los concursos de lanzamientos, ha sido pintado de negro con pintura ecológica a base de agua, una decisión que pretende la competición destaque más.

La duración de la competición, con sólo tres sesiones de tres horas cada día, también está pensada para diferenciarla de los Mundiales, que suelen ser nueve jornadas con mañana y tarde.

Al ser en el estadio y en un horario tan concentrado hay disciplinas que no forman parte del programa competitivo como la marcha, los 10.000 metros, los lanzamientos de disco y peso o el triple salto masculino, ya que femenino sí hay.

Las disciplinas que sí están son los 100, 200, 400, 800, 1.500 y 5.000 metros; los 100, 110 y 400 vallas; los relevos 4x100 y 4x40 y los concursos de longitud, martillo (solo hombres), triple salto (solo mujeres), altura y jabalina.

A diferencia de los campeonatos tradicionales, los tres primeros clasificados no reciben las habituales medallas de oro, plata y bronce, sino un trofeo diseñado expresamente para la ocasión. El resto recibirán un recuerdo del campeonato sólo por participar con el objetivo de que ese obsequio tenga carácter único.

Otro de los aspectos a tener en cuenta es el botín económico. El campeonato reparte 10 millones de dólares, la mayor bolsa de premios anunciada hasta ahora en una competición de atletismo. Cada ganador recibirá 150.000 dólares, una cifra que supone más del doble de los 70.000 dólares concedidos habitualmente a un campeón mundial.

"Hemos creado este nuevo evento imperdible para asegurar que cada temporada de atletismo culmine con un gran campeonato mundial de verdadero significado para los atletas, los aficionados, los medios de comunicación y las cadenas de televisión. Se trata de un nuevo formato innovador que esperemos satisfaga las expectativas actuales de la competición de élite. La idea es ofrecer acción continua y evitar largos tiempos muertos", declara Coe.

Como todo gran evento, este Ultimate Championship también tiene su canción oficial. En este caso se trata de 'Gold', compuesta por Duplantis junto con Carl Silvergran y Oscar Chase.

El pertiguista sueco, cuatro veces campeón de Europa, tres del mundo y doble oro olímpico, la interpretará el domingo 13 de septiembre en la gala de clausura del campeonato.

"La canción habla de representar algo más grande que uno mismo: la familia, el equipo, los entrenadores y el país. El mensaje central gira en torno a la búsqueda del “oro” como símbolo de excelencia y unión", confiesa Duplantis.

La expectación generada por este nuevo evento de World Athletics es enorme. La constelación de estrellas es similar a la que se puede ver en unos Mundiales o Juegos Olímpicos. Lo que cambia es el enfoque. El objetivo, enganchar a un público joven.