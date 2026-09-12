Domingo, 13 de septiembre de 2026

Redacción deportes. El Barcelona, líder en solitario de LaLiga EA Sports, visita este domingo al Levante dispuesto a seguir su excelsa racha de este inicio de temporada, en el que está encadenando goleada tras goleada, en tanto que el Atlético de Madrid trata de encontrar el camino como visitante en San Sebastián ante la siempre competitiva Real Sociedad.

Granada (España). El español Enric Mas llega como líder destacado y virtual ganador de la carrera a la vigésima primera y última etapa de La Vuelta ciclista a España, que acaba este domingo con un viaje de 112 kilómetros con llegada y salida en Granada y con cuatro subidas al Paseo del Generalife, junto a La Alhambra.

Nueva York. El estadounidense Ben Shelton, verdugo de Carlos Alcaraz en cuartos de final y de su compatriota Frances Tiafoe en semifinales, reta al cabeza de serie número uno y campeón de Roland Garros, el alemán Alexander Zverev, en la final del Abierto de Estados Unidos, último grande de la temporada tenística.

Berlín. Final del Mundial femenino de Berlín y partido por el tercer puesto. Información de Julia López e Ivone Palenzuela

Redacción Deportes. El italiano Marco Bezzecchi, en MotoGP; el australiano Senna Agius, en Moto2; y el español David Almansa, en Moto3, arrancan desde la 'pole position' de sus respectivas categorías en el Gran Premio de San Marino, decimocuarta cita de los Mundiales de motociclismo de velocidad y que se disputa este domingo en el circuito de Misano-Marco Simoncelli.

Buenos Aires. Primer día de competición de los Juegos Suramericanos 2026, que se celebran en la provincia argentina de Santa Fe y que registrarán este domingo actividad en diez disciplinas distintas.

Redacción Deportes. Fluminense, Palmeiras y Flamengo tratarán de mantener sus ventajas sobre Platense, Liga de Quito e Independiente del Valle, mientras que Corinthians y Estudiantes de La Plata definirán una serie que dejaron abierta de cara a asegurarse un cupo en las semifinales de la Copa Libertadores.

Redacción Deportes. Cienciano, Atlético Mineiro, Sao Paulo y Santa Fe necesitarán buen fútbol y goles esta semana para inclinar la balanza y avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana, que en el comienzo de los cuartos de final dejó con mejores opciones a City Torque, Santos, Boca Juniors y Vasco da Gama.

- Termina el Ultimate Championship, en Budapest.

- Gran Premio de España, decimocuarta cita del Mundial de F1 y que se disputa en el Madring de Madrid (13.00 GMT). Información de Adrián R. Huber y Óscar Maya. (FOTO)

- Acaba el Rally de Chile, antepenúltima prueba del Mundial.

- Acaba el Mundial femenino, en Berlín (FOTO). Tercer puesto: Alemania-EE.UU. o España (14.30 GMT); y final: EE.UU. o España-Francia (18.00). Información de Julia López e Ivone Palenzuela.

- Acaba La Vuelta a España. 21ª y última etapa. Granada-Granada, de 112 kilómetros. Información de Carlos de Torres (FOTO)

- Gran Premio de Montréal, del UCI World Tour. Sobre 214,4 km.

- Trofeo Matteotti, en Italia. 195 km en Pescara.

- España. LaLiga EA Sports. 5ª jornada (FOTO): Celta-Málaga (12.00 GMT), Levante-Barcelona (14.15), Getafe-Deportivo (16.30), Real Sociedad-Atlético de Madrid (91.00).

- Mundial femenino sub-20, en Polonia: China-España (13.00 GMT), Colombia-Corea del Norte (16.00) y Portugal-Costa Rica (16.00).

- Premier League inglesa (jornada 4): Coventry-Brighton (13:00 GMT) y Manchester United-Manchester City (15:30).

- Bundesliga alemana (jornada 3): Elversberg-Bayern Múnich (15:30 GMT).

- Liga francesa (jornada 4): Brest-París Saint Germain (18:45).

- Serie A italiana (jornada 4): Nápoles-Bolonia (16:00 GMT) y Sassuolo-Juventus (18:45).

- Continúa la novena jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Tigre-Rosario Central, Sarmiento-Belgrano, Argentinos Juniors-Gimnasia y Esgrima, Independiente-San Lorenzo y Huracán-Racing Club.

- Copa Libertadores. Presentación de los partidos de vuelta de cuartos de final.

- Copa Sudamericana. Presentación de los partidos de vuelta de cuartos de final.

- Termina la Solheim Cup, en el Bernardus Golf de Cromvoirt (Países Bajos).

- DP World Tour. Acaba el Abierto de Irlanda, en el Trump International Golf Links & Hotel de Doonbeg.

- Gran Premio de San Marino, 14ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito de Misano-Marco Simoncelli. Moto3 a las 09.00 GMT, Moto2 a las 10.15 y MotoGP a las 12.00. (FOTO)

- Juegos Sudamericanos, en la provincia argentina de Santa Fe (hasta 26).

- Termina el Abierto de Estados Unidos, en Nueva York (FOTO). Final masculina (18.00 GMT): Alexander Zverev (GER, 1)-Ben Shelton (USA, 8).

- Torneo WTA 500 de Guadalajara (México) (hasta 19).

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Redacción EFE Deportes