Europa toma ventaja ante EE.UU por 7-5 tras dominar en los 'foursome'

Tras el 4-4 con el que concluyó la primera ronda del viernes, el combinado que capitanea la sueca Anna Nordqvist dio un paso importante en su objetivo de recuperar la corona del enfrentamiento bienal, a la espera de que se complete la segunda jornada con los cuatro encuentros de 'fourball'.

En los 'foursome', modalidad en la que sólo hay una bola por dúo y la van golpeando de forma alterna, Europa sumó los dos primeros puntos con las victorias de las suecas Maja Stark y Linn Grant sobre Nelly Korda, número uno del mundo, y Allisen Corpuz, y de la inglesa Mimi Rhodes y la francesa Nastasia Nadaud, ambas debutantes, ante Andrea Lee y Auston Kim.

Alison Lee y Lauren Coughlin recortaron la distancia y pusieron el 6-5 ante las inglesas Lottie Woad y Charley Hull, la pareja de más peso de Europa al séptima y octava en el ránkng mundial.

El último episodio de la mañana lo protagonizaron la irlandesa Leona Maguire y la alemana Esther Henseleit, quienes se mantuvieron igualadas hasta el hoyo 17 ante Jennifer Kupcho y Rose Zhang, pero en el último, desequilibraron la balanza y obtuvieron el séptimo punto para las europeas.

Los cuatro partidos de la tarde de 'fourball', en los que cada golfista juega su propia bola y puntúa la mejor, los componen: Stark-Grant frente a Megan Khang-Lauren Coughlin; Woad-Hull ante Yealimi Noh-Andrea Lee; Maguire-Nadaud ante Zhang-Kim, y la española Carlota Ciganda y la francesa Céline Boutier ante Kupcho y Lindy Duncan.

Tras los 'foursome', el campo, situado cerca unos 40 kilómetros de Eindhoven, fue desalojado debido a una tormenta con aparato eléctrico, lo que podría retrasar el inicio de la segunda parte de la jornada.

Estados Unidos es la vigente campeona tras ganar en Virginia hace dos años, por lo que Europa necesita acabar por encima en el marcador para recuperar la corona.