Ion Izagirre suma su segunda victoria de 2026 en Italia semanas antes de su retirada

Izagirre ya había vencido este curso el Gran Premio Miguel Indurain en abril, después de tres años de sequía. En total, suma 20 triunfos como profesional, entre los que destacan la general de la Itzulia de 2019, dos etapas del Tour de Francia (2016 y 2023), una en el Giro (2012) y otra en la Vuelta (2020).

El ciclista de Ormaiztegi había anunciado su intención de retirarse al final de la presente temporada ya en diciembre de 2025.

En el Memorial Marco Pantani, el pelotón debía recorrer 191,6 kilómetros entre las localidades de Riccione y Cesenatico, en la región natal del ciclista italiano fallecido en 2004. El recorrido contaba con una primera parte quebrada, con varios puertos puntuables, antes de un final por un circuito llano.

Izagirre se metió en la fuga buena del día, el segundo intento después de un primer grupo de escapados que fue atrapado por el pelotón a falta de 82 kilómetros para la meta. Cuando restaban 78, el español se metió entre los ciclistas que respondieron al ataque de Michael Storer (Tudor), ganador de la edición de 2025.

En el grupo estaban también corredores como el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe). Al tramo final, llegaron por delante Izagirre, Storer, Pellizzari y el danés Mikkel Honoré (EF Education).

Con el Cofidis controlando el pelotón por detrás para evitar que los equipos de los velocistas acabaran con la fuga, y a pesar de los intentos de Storer por irse en solitario, los cuatro escapados llegaron juntos a la meta. Izagirre fue quien lanzó el esprint y quien primero cruzó la pancarta del final.

El segundo puesto fue finalmente para Pellizzari, y el tercero, para Mikkel Honoré. Storer, que defendía título, debió conformarse con el cuarto lugar.