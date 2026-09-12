Lowry atisba su segundo título en Irlanda tras aguantar la embestida de Olesen

Lowry, de 39 años y 53 del mundo, completó la ronda con 65 golpes, cinco bajo el par, con un total de -16, bajo el deleite de la afición local que se congregó en el Trump International Golf Links & Hotel de la localidad de Doonbeg, al suroeste del país, propiedad del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Trump presenció un tramo de la jornada después de que llegara en helicóptero al campo tras su visita a Dublín.

Tras una mitad de ronda soberbia, con un 'eagle' y tres 'birdies', Olesen llegó a empatar en el liderato y pareció dar emoción al desenlace del torneo.

Pero el danés fue de más a menos, al contrario que Lowry, y en los siguientes nueve hoyos no sumó ningún 'birdie' y, en cambio, cerró su actuación con un 'bogey'.

El jugador irlandés aspira a lograr su segundo título en el abierto de su país, después de que en 2008 ganara como amateur con 22 años, uno de los pocos que ha ganado un torneo del circuito europeo siendo aficionado.

Con algún hilo de vida se mantiene el chileno Joaquín Niemann, con siete golpes de desventaja sobre Lowry, y ya sin opciones (-7) están cuartos empatados el inglés Tom McKibbin y el portugués Daniel Rodrigues.