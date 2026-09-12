Sábado, 12 de septiembre de 2026

Redacción deportes. El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano en uno de los encuentros más destacados de la quinta jornada de LaLiga EA Sports española, en la que este sábado también se juegan los partidos Racing Santander-Alavés, Osasuna-Espanyol y Athletic Club-Elche.

Nueva York. La bielorrusa Aryna Sabalenka y la kazaja Elena Rybakina, que relevará a su rival como número uno del mundo, se enfrentan este sábado en busca del título del Abierto de Estados Unidos en la tercera final en la que se encuentran en torneos de Grand Slam después de verse las caras en Australia en 2023 y 2026.

Collado del Alguacil (España). Una de las etapas más duras de esta edición de La Vuelta a España supone la última oportunidad de cara las diversas clasificaciones, sobre todo la general que encabeza el español Enric Mas. Los 5.000 metros de desnivel entre La Calahorra y Collado del Alguacil, en la provincia de Granada, con dos ascensiones a Hazallanas, y el Purche entre las dos, de primera categoría las tres, más una ascensión final al Collado del Alguacil, con 8,3 kilómetros al 9,8 por ciento, dictarán sentencia. Información de Carlos de Torres.

Berlín. La selección de Estados Unidos, once veces campeona -las tres últimas de forma consecutiva- y que lleva veinte años invicta en el torneo, se enfrenta este sábado a la de España, que persigue su segunda final, mientras que Francia juega ante la anfitriona Alemania en las semifinales del Mundial femenino que se disputa en Berlín hasta el domingo. Información de Julia López e Ivone Palenzuela.

Santa Fe (Argentina). Ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos 2026, que se celebrarán en la provincia argentina de Santa Fe hasta el 26 de septiembre con la participación de campeones olímpicos y mundiales y jóvenes promesas.

- Ultimate Championship, en Budapest (hasta 13).

- Entrenamientos libres 3 (10.30 a 11.30) y sesión de clasificación (14.00 a 15.00) del Gran Premio de España, decimocuarta cita del Mundial de F1 y que se disputa en el Madring de Madrid. Información de Adrián R. Huber y Óscar Maya. (FOTO)

- Rally de Chile, antepenúltima prueba del Mundial (hasta 13).

- Mundial femenino, en Berlín (FOTO). Semifinales: Francia-Alemania (14.30 GMT) y Estados Unidos-España (18.00). Información de Julia López e Ivone Palenzuela.

- La Vuelta a España (hasta el 13). 20ª etapa. La Calahorra-Collado del Alguacil, de 186,8 kilómetros. Información de Carlos de Torres. (FOTO)

- Memorial Marco Pantani, en Italia. 191,6 km entre Riccione y Cesenatico.

- España. LaLiga EA Sports. 5ª jornada (FOTO): Racing Santander-Alavés (12.00 GMT), Osasuna-Espanyol (14.15), Athletic-Elche (16.30) y Real Madrid-Rayo (19.00).

- Premier League inglesa (jornada 4) (FOTO): Aston Villa-Nottingham Forest, Bournemouth-Brentford, Chelsea-Hull City, Crystal Palace-Ipswich Town y Liverpool-Fulham (14:00 GMT), Tottenham-Everton (16:30) y Sunderland-Arsenal (19:00).

- Bundesliga alemana (jornada 3): Borussia Dortmund-Paderborn (13:30 GMT).

- Liga francesa (jornada 4): Estrasburgo-Mónaco (15:15 GMT).

- Serie A italiana (jornada 4): Lazio-Milan (16:00 GMT).

- Mundial femenino sub-20, en Polonia: Corea del Sur-Ecuador (16.00 GMT).

- Continúa la novena jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Independiente Rivadavia-Aldosivi, Estudiantes-Platense, Atlético Tucumán-River Plate y Talleres-Unión.

- Solheim Cup, en el Bernardus Golf de Cromvoirt (Países Bajos) (hasta 13).

- DP World Tour. Abierto de Irlanda, en el Trump International Golf Links & Hotel de Doonbeg.

- Entrenamientos libres (06.40 a 08.40 GMT), sesiones de clasificación (08.50 a 12.20 GMT) y carrera esprint de MotoGP (13.00 GMT) del Gran Premio de San Marino, 14ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito de Misano-Marco Simoncelli. (FOTO)

- Ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos 2026, que se celebran en la provincia argentina de Santa Fe hasta el 26 de septiembre. (FOTO)

- Abierto de Estados Unidos, en Nueva York (hasta 13) (FOTO). Final femenina (20.00 GMT): Aryna Sabalenka (BLR/1)-Elena Rybakina (KAZ/2).

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Redacción EFE Deportes