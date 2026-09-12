Trepy recibe el visto bueno médico para volver a entrenar tras el accidente en una piscina

"Concluido el período de hospitalización, Trepy fue sometido a controles y pruebas instrumentales en el Centro Cardiológico Monzino de Milán, cuyos resultados fueron positivos para la reanudación de la actividad deportiva de competición", señaló la entidad en un comunicado.

El jugador, de 20 años, comenzará en los próximos días un trabajo de reacondicionamiento físico con el fin de volver cuanto antes a la competición.

Trepy fue dado de alta el pasado 27 de agosto tras completar un proceso de recuperación que comenzó en estado crítico, después de ingresar en el Hospital Santissima Annunziata de Sassari a raíz del grave episodio sufrido al estar a punto de ahogarse en una piscina durante unas vacaciones con amigos en el norte de Cerdeña.

Según explicó entonces el Cagliari, el jugador se quedó dormido al sol durante horas y terminó en la zona profunda de la piscina, donde no pudo mantenerse a flote al no saber nadar.

Fue encontrado inconsciente y con abundante agua en los pulmones, por lo que tuvo que ser intubado y trasladado al hospital. Permaneció varios días en la UCI y en coma inducido hasta que comenzó su recuperación.

Nacido en 2006 en Villeneuve-Saint-Georges, en la región francesa de Île-de-France, Trepy llegó al Cagliari en enero de 2023 y desarrolló buena parte de su formación en las categorías inferiores del club.

En enero de 2026 dio el salto al primer equipo y debutó como profesional ante el Cremonese, partido en el que marcó cuatro minutos después de saltar al campo para establecer el definitivo 2-2 en el minuto 88.