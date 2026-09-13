Bears meten 59 a los Panthers, Allen rescata a los Bills, Lamar y Aaron Rodgers cumplen

Los Bears lograron la tercera mejor anotación ofensiva de su historia con un auténtico recital en el Bank of America Stadium de Charlotte ante los Panthers, con hasta cinco 'touchdowns' a la carrera.

D'Andre Swift celebró su reciente firma de un contrato de tres años y 33 millones de dólares con tres anotaciones por tierra. Totalizó 124 yardas con 18 carreras en la tarde de Charlotte.

Kyle Monangai participó con 100 yardas a la carrera y un 'touchdown', pero el protagonista inesperado por tierra fue el 'quarterback' Caleb Williams, quien se apuntó dos anotaciones.

Williams, primera elección absoluta en el draft de 2024, había anotado tres 'touchdowns' por tierra en toda la pasada temporada.

A esos dos 'touchdowns' añadió un pase de anotación para Cole Kmet y otro para Jahdae Walker, para acabar con 269 yardas.

En el NRG Stadium de Houston, Josh Allen llevó de la mano a los Bills hacia un sufrido triunfo por 36-31 con un pase de anotación de 34 yardas para Joshua Palmer a falta de un minuto y 37 segundos para el final.

Allen terminó su partido con 334 yardas lanzadas y dos pases de 'touchdown', mientras que en los Texans C.J. Stroud se quedó en 274 yardas y dos pases de anotación, sin poder acabar con puntos su última posesión.

En Indianápolis, los Baltimore Ravens sellaron un contundente 41-23 ante los Colts, al ritmo de Lamar Jackson y Derrick Henry.

Jackson brilló con 324 yardas lanzadas (17 de 25 en pases) y un pase de anotación, al que añadió un 'touchdown' a la carrera. El corredor Derrick Henry dominó con 24 carreras para 144 yardas y tres 'touchdowns'.

Zay Flowers fue un gran socio para Jackson, al acabar con cinco recepciones para 150 yardas y una anotación.

A sus 42 años y en su vigésima segunda temporada en la NFL, Aaron Rodgers se regaló una victoria por 20-13 ante los Atlanta Falcons, en la que lanzó para 221 yardas , completó 24 de 40 pases, y dio un pase de 'touchdown'.

Los Detroit Lions tuvieron que sufrir más de lo previsto para doblegar a los New Orleans Saints, pero lo hicieron en la prórroga con un 'touchdown' de Amon'Ra St. Brown tras un pase de 4 yardas de Jared Goff (206 yardas lanzadas en total).

El partido acabó 31-30 y con enorme susto final, pues tras el 'touchdown' de St. Brown, los Saints recortaron con la anotación del 31-30 e intentaron, sin éxito, una conversión de dos puntos que hubiera podido darles la victoria.