Buitrago, "orgulloso" de llevarse a casa el maillot de la montaña

"Estoy supercontento de llegar aquí a Granada y haber defendido este maillot. Llevar esta camiseta a casa es un orgullo y espero que toda la gente en mi país la haya disfrutado tanto como yo", dijo Buitrago al final de la última etapa de la Vuelta.

Buitrago admitió que tuvo momentos de mucho sufrimiento, pero todo quedó compensado con el triunfo en la montaña.

"Sufrí bastante, sufrí demasiado, pero me llevo más cosas buenas de las que luché todos los días, del equipo tan grandioso que tuvimos en esta Vuelta. Me llevo bonitos recuerdos. Seguro que voy a volver", concluyó.