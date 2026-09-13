Chivu: "He visto a un equipo afligido porque perdió una oportunidad en Madrid"

"No he visto una pérdida de confianza; al contrario, he visto a un equipo afligido porque perdió una oportunidad en Madrid, aunque hicimos un buen partido. Podíamos haberlo hecho mejor; tenemos que mejorar", afirmó el técnico rumano en rueda de prensa, con motivo del partido contra el Udinese que disputará el Inter el lunes.

"Los últimos partidos de la 'Champions' no han salido como queríamos: de siete, hemos ganado uno, y eso es algo que debemos mejorar. Pero estamos en una nueva temporada y este es un nuevo camino", reconoció.

Chivu señaló que la plantilla está tranquila, "como siempre", y que le gustó "el coraje, la personalidad y la reacción después de los errores" cometidos en el Santiago Bernabéu.

"Es demasiado pronto para emitir juicios; estamos al comienzo de la temporada. Han pasado pocas semanas desde el inicio, pero veo cosas buenas. Si juzgamos por los resultados, alguna crítica puede ser comprensible, pero no debemos fijarnos únicamente en eso", concluyó.

El Inter, que lleva pleno de victorias en Serie A, tres de tres, busca afianzarse en la primera posición liguera con la visita del Udinese al Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) en la cuarta jornada.