El primer ministro británico, entre los participantes de una media maratón en Inglaterra

"Deseadme suerte", dijo el jefe del Gobierno británico en redes sociales, acompañado de un vídeo grabado desde el punto de partida de la carrera en Newcastle (noreste inglés), que aseguró estar orgulloso de participar en "uno de los mejores eventos en el calendario deportivo" del Reino Unido.

"Muchísima gente, 64.000 personas corriendo por diferentes causas (benéficas), es magnífico", agregó.

En su caso, Burnham explicó que participaba en la media maratón como apoyo a la entidad 'Changing Lives' ('Cambiando Vidas', en inglés), dirigida a luchar contra el sinhogarismo.

"Es una oenegé que visité hace unas semanas, hacen un trabajo brillante", dijo el mandatario laborista, que invitó a sus seguidores en redes sociales a "soltar unas cuantas libras" y reveló que también había hecho una donación a título personal.

Una de las primeras promesas que Burnham hizo tras asumir el cargo el pasado 20 de julio, fue la de acabar con el sinhogarismo en todo el Reino Unido, como parte de un plan nacional dotado con 442 millones de libras (515 millones de euros).

No es la primera vez que Burnham participa en la 'Great North Run', pero este domingo se convirtió en el primer 'premier' británico en completarla. El político laborista es aficionado a salir a correr, así como a jugar al fútbol en su tiempo libre, tal como ha mostrado repetidamente en sus redes sociales.