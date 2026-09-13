El venezolano Marqués trabaja para “tener los máximos minutos posibles” en el Granada

Marqués apuntó ante los medios que el Granada hizo el sábado ante el Albacete “un partido bueno” pese al empate final (1-1) que se dio en el estadio Nuevo Los Cármenes, por lo que se fueron con “una sensación agridulce” ya que querían “los tres puntos” y los tuvieron “cerca”.
“A nivel personal lo di todo en el partido, estoy trabajando cada día para tener los máximos minutos posible”, añadió el atacante venezolano, que ha participado en los cinco partidos del Granada esta campaña y que ante el Albacete se estrenó como titular.
El delantero se mostró “contento por haber entrado en el once de inicio” y pidió “pensar ya en el próximo partido”, que el Granada jugará el siguiente fin de semana en el feudo del Leganés.
“El entrenador -José Rojo ‘Pacheta’- me pide que trabaje, que ayude al equipo y que esté con mis compañeros e intente acertar el con balón y ser uno más”, reveló Marqués.
Sobre la jugada del penalti de Jose Arnaiz que le costó al Granada el empate ante el Albacete, comentó que “desde el banquillo" no pudo "ver la acción”, por lo que no puede “determinar si fue o no”.