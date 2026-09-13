Felix Gall: "Cada año voy progresando"

"El gran objetivo del año era subir al podio en una gran vuelta. El Giro fue excelente y ya lo conseguí allí. Esperaba repetir la hazaña en la Vuelta, así que es fantástico ver que pude repetirlo. Tuve un equipo muy fuerte y hubo un gran compromiso durante las tres semanas. Cuando luchas por un podio, todos deben hacer sacrificios y comprometerse plenamente con ese objetivo", explicó Gall.

Gall sacó otra conclusión importante en la Vuelta, donde sintió que su progreso como ciclista va en aumento.

"Llevo cinco años en el equipo y siento que he progresado cada temporada. Poder dar un paso tan importante una vez más es increíblemente gratificante. Es genial que todos estemos juntos en el podio por la mejor clasificación por equipos y poder compartir este momento con mis compañeros", concluyó.